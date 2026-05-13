Λουτσέσκου μετά από ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα, δεν είμαστε ούτε στο 50%»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ
Ο Λουτσέσκου στο ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Ο ΠΑΟΚ έχασε δύο σημαντικούς βαθμούς με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην κρύβει την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα.

Στις δηλώσεις του μετά το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στο αρνητικό αποτέλεσμα για την ομάδα του, αλλά και στην εικόνα της, η οποία για μία ακόμη φορά, ήταν κατώτερη των δυνατοτήτων της.

Οι δηλώσεις του Λουτσέσκου

Για το παιχνίδι: «Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Όπως είπα και μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας και φάνηκε σήμερα. Όπως και η ΑΕΚ δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση της. Στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάσαμε τον ρυθμό ώστε να καταφέρουμε να σκοράρουμε. Κινδυνέψαμε στις μεταβάσεις και έτσι δεχθήκαμε το γκολ. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, κρατάμε μόνο την αντίδραση».

Για την αντίδραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο: «Είχαμε μεγαλύτερη πίεση και ένταση. Την μεγαλύτερη διαφορά την κάνει η αντίδραση. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο σήμερα, ειδικά όταν παίζουν δύο κουρασμένες ομάδες. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, η κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της».

