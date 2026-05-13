ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Ντόπες» από τους οπαδούς της Ένωσης πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Τούμπα

Μπορεί η ΑΕΚ να έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδας, αλλά συνεχίζει να αγωνίζεται στα πλέι οφ της Super League και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η αναμέτρηση δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, αλλά οι οπαδοί της θέλουν να τη δουν να φεύγει με το διπλό από την έδρα του ΠΑΟΚ και έτσι πήγαν στο ξενοδοχείο για να… ξεπροβοδήσουν την αποστολή.

Αρκετοί οπαδοί της Ένωσης βρέθηκαν ξανά κοντά στην ομάδα για να την αποθεώσουν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και να της ζητήσουν ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα.

Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 19:30.