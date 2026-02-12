ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Χαρμ Όσμερς διαιτητής στο ντέρμπι της Super League

Ο Γερμανός διαιτητής, Χαρμ Όσμερς ορίστηκε από την ΚΕΔ για να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League.
Ο 41χρονος διαιτητής είναι ρέφερι πρώτης κατηγορίας της UEFA και έχει… πλούσιο παρελθόν σε ματς στηχώρα μας. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν έχει σφυρίξει στα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 και ΑΕΚ – Άρης 1-0.
Την περασμένη σεζόν σφύριξε στα ΠΑΟΚ – Άρης (0-1), Ολυμπιακός – ΑΕΚ (4-1), Άρης – Παναθηναϊκός (2-0) για την κανονική διάρκεια της Super League και το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα playoffs (2-1).
Βοηθοί του όσμερς θα είναι οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ και τέταρτος ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα είναι ο Γιόχαν Πφάιφερ, επίσης Γερμανός, και AVAR ο Αυστριακός, Γιόσεφ Σπάρνι.
Κατά τα άλλα, στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι οι Τζήλος, Ματσούκας, ενώ στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου και οι Ευαγγέλου, Πουλικίδης στο VAR.
Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)
1ος Βοηθός: Άγγελος Κολλιακός (Αθηνών)
2ος Βοηθός: Αθανάσιος Δέλλιος (Πέλλας)
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
VAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Κηφισιά – ΟΦΗ
Διαιτητής: Σπυρίδων Ζάμπαλας (Ηπείρου)
1ος Βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας)
2ος Βοηθός: Αθανάσιος Κολιάς (Ηπείρου)
4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (ΕΠΟ)
1ος Βοηθός: Κρίστιαν Γκίτελμαν (ΕΠΟ)
2ος Βοηθός: Τόμας Γκόρνιακ (ΕΠΟ)
4ος Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (ΕΠΟ)
AVAR: Γιόσεφ Σπούρνι (ΕΠΟ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
1ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)
2ος Βοηθός: Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης
Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)
1ος Βοηθός: Πέτρος Πατράς (Μακεδονίας)
2ος Βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)
Βόλος – Άρης
Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)
1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
2ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)
4ος Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)
AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)
Λεβαδειακός – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)
1ος Βοηθός: Ανδρέας Μειντάνας (Αχαΐας)
2ος Βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)
AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)