ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Χαρμ Όσμερς διαιτητής στο ντέρμπι της Super League

Ο Γερμανός διαιτητής, Χαρμ Όσμερς ορίστηκε από την ΚΕΔ για να διευθύνει το ντέρμπι ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League.

Ο 41χρονος διαιτητής είναι ρέφερι πρώτης κατηγορίας της UEFA και έχει… πλούσιο παρελθόν σε ματς στηχώρα μας. Μάλιστα, τη φετινή σεζόν έχει σφυρίξει στα ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 και ΑΕΚ – Άρης 1-0.

Την περασμένη σεζόν σφύριξε στα ΠΑΟΚ – Άρης (0-1), Ολυμπιακός – ΑΕΚ (4-1), Άρης – Παναθηναϊκός (2-0) για την κανονική διάρκεια της Super League και το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα playoffs (2-1).

Βοηθοί του όσμερς θα είναι οι συμπατριώτες του Κρίστιαν Γκίτελμαν, Τόμας Γκόρνιακ και τέταρτος ο Τάσος Παπαπέτρου. Στο VAR θα είναι ο Γιόχαν Πφάιφερ, επίσης Γερμανός, και AVAR ο Αυστριακός, Γιόσεφ Σπάρνι.

Κατά τα άλλα, στο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός θα σφυρίξει ο Φωτιάς και στο VAR θα είναι οι Τζήλος, Ματσούκας, ενώ στο Παναθηναϊκός-ΑΕΛ Novibet ορίστηκε ο Μόσχου και οι Ευαγγέλου, Πουλικίδης στο VAR.

Οι ορισμοί της 21ης αγωνιστικής

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης (Πιερίας)

1ος Βοηθός: Άγγελος Κολλιακός (Αθηνών)

2ος Βοηθός: Αθανάσιος Δέλλιος (Πέλλας)

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

VAR: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κηφισιά – ΟΦΗ

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζάμπαλας (Ηπείρου)

1ος Βοηθός: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας-Λευκάδας)

2ος Βοηθός: Αθανάσιος Κολιάς (Ηπείρου)

4ος Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (ΕΠΟ)

1ος Βοηθός: Κρίστιαν Γκίτελμαν (ΕΠΟ)

2ος Βοηθός: Τόμας Γκόρνιακ (ΕΠΟ)

4ος Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (ΕΠΟ)

AVAR: Γιόσεφ Σπούρνι (ΕΠΟ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)

1ος Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης (Μακεδονίας)

2ος Βοηθός: Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)

4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

1ος Βοηθός: Πέτρος Πατράς (Μακεδονίας)

2ος Βοηθός: Γεώργιος Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης (Δράμας)

Βόλος – Άρης

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

1ος Βοηθός: Πολυχρόνης Κωστάρας (Αιτωλοακαρνανίας)

2ος Βοηθός: Παντελής Σπυρόπουλος (Μεσσηνίας)

4ος Διαιτητής: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς (Λέσβου)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

1ος Βοηθός: Ανδρέας Μειντάνας (Αχαΐας)

2ος Βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

VAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

AVAR: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)