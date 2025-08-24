ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Nικηφόρα πρεμιέρα για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη Super League της σεζόν 2025/26, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να αφήσουν πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα στην Κροατία από την Ριέκα.
Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα
Ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην απειλείται
Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων
Δυνατό σουτ από τον Μαντί Καμαρά, αποκρούει με δυσκολία ο Μελίσσας
Ο Κωνσταντέλιας θα περάσει εκτός αγώνα, με τον Ιβανούσεκ να παίρνει τη θέση του
Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχασε δυο ευκαιρίες να σκοράρει, τόσο με τον Τάισον το σουτ του οποίου έδιωξε ο Μελίσσας, όσο και με τον Σάστρε, ο οποίος πλάσασε από τη μεγάλη περιοχή με τη μπάλα να καταλήγει άουτ
Τάισον και Καμαρά αντί Οζντόεφ και Ζίβκοβιτς
Ο Μούργος με δυνατό σουτ δεν μπορεί να σκοράρει
Ο Έλληνας τερματοφύλακας λέει όχι στον επιθετικό του ΠΑΟΚ ο οποίος δεν καταφέρνει να σκοράρει
Ο Έλληνας επιθετικός θα μπει στη θέση του Τσάλοφ
Έχει προσπαθήσει να γίνει απειλητική η ΑΕΛ χωρίς ωστόσο επιτυχία
Κλέψιμο από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος στρώνει στον Ντεσπόντοφ και ο Βούλγαρος με τρομερό τελείωμα κάνει το 1-0
Ο Ντεσπόντοφ με δυνατό σουτ σκοράρει για τον ΠΑΟΚ
Ο Χατσίδης θα μείνει εκτός αγώνα, στη θέση του ο Ντεσπόντοφ
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 0-0
Περνάει ανεκμετάλευτο για τη Λάρισα
Έχει πάρει μερικά μέτρα η ΑΕΛ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης
Χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο τα τελευταία λεπτά
10 λεπτά ακόμα για το φινάλε στο πρώτο μέρος
Λείπουν οι ιδέες και το καθαρό μυαλό από τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου
Ο ΠΑΟΚ έχει τη μπάλα και προσπαθεί να «διασπάσει» την άμυνα της ΑΕΛ χωρίς ωστόσο επιτυχία
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 0-0
Πολύ κοντά στο 1-0 ο ΠΑΟΚ
Μετά από σουτ του Κωνσταντέλια το οποίο έδιωξε με δυσκολία ο Μελίσσας, ο Ζίβκοβιτς προ κενής εστίας πλασαρε άουτ!
Κοσονού βγαίνει, θα πάρει τη θέση του ο Κοβάσεβιτς
Ο ΠΑΟΚ έχει τη κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να δημιουργήσει κυρίως από τον άξωνα, με την ΑΕΛ να μην έχει αφήσει μέχρι στιγμής τους γηπεδούχους να απειλήσουν
Ωραίο γύρισμα του Μούργου για την ΑΕΛ, έδιωξε σε πλάγιο ο Μιχαηλίδης
Ο Ζίβκοβιτς μετά από πάσα του Τσάλοφ βγήκε απέναντι από τον Μελίσα , με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να σταματά τον αρχηγό του ΠΑΟΚ
Περνάει άουτ η μπάλα
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάννης, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Γιούσης, Πασάς, Γκαρατέ
Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοσονού, Γιούσης, Πέρεζ, Στάικος, Ατανάσοφ, Τούπτα, Μούργος
Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου
Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο της Τούμπας
