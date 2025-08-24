Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: Nικηφόρα πρεμιέρα για τους Θεσσαλονικείς

Ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
Super League
1η αγωνιστική του πρωταθλήματος
1 - 0
Τελικό
Logo ΑΕΛ
Ο Γιακουμάκης στο ΠΑΟΚ - ΑΕΛ / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη Super League της σεζόν 2025/26, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να αφήσουν πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα στην Κροατία από την Ριέκα.

22:57 | 24.08.2025
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 1-0
22:57 | 24.08.2025
Τέλος
22:53 | 24.08.2025

Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα

22:52 | 24.08.2025

Ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην απειλείται

22:52 | 24.08.2025

Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων

22:49 | 24.08.2025
Συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά αγώνα
22:47 | 24.08.2025
86΄
Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να σκοράρει

Δυνατό σουτ από τον Μαντί Καμαρά, αποκρούει με δυσκολία ο Μελίσσας

22:45 | 24.08.2025
86΄
Τελευταία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση

Ο Κωνσταντέλιας θα περάσει εκτός αγώνα, με τον Ιβανούσεκ να παίρνει τη θέση του 

22:42 | 24.08.2025
80΄
Αλλαγές και για την ΑΕΛ

Χατζηστραβός και Σουρλής παίρνουν τις θέσεις των Μούργου και Ατανάσοφ

 
22:42 | 24.08.2025

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έχασε δυο ευκαιρίες να σκοράρει, τόσο με τον Τάισον το σουτ του οποίου έδιωξε ο Μελίσσας, όσο και με τον Σάστρε, ο οποίος πλάσασε από τη μεγάλη περιοχή με τη μπάλα να καταλήγει άουτ

22:37 | 24.08.2025
79΄
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Τάισον και Καμαρά αντί Οζντόεφ και Ζίβκοβιτς

22:36 | 24.08.2025
75΄
Καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ να σκοράρει

Ο Μούργος με δυνατό σουτ δεν μπορεί να σκοράρει

22:36 | 24.08.2025
74΄
Ο Μελίσσας σταματάει τον Γιακουμάκη

Ο Έλληνας τερματοφύλακας λέει όχι στον επιθετικό του ΠΑΟΚ ο οποίος δεν καταφέρνει να σκοράρει

22:30 | 24.08.2025
Ντεμπούτο για Γιώργο Γιακουμάκη με τη φανέλα του ΠΑΟΚ

Ο Έλληνας επιθετικός θα μπει στη θέση του Τσάλοφ

22:25 | 24.08.2025
66'
Δυνατό σουτ από τον Μεϊτέ, εκατοστά έξω η μπάλα
22:20 | 24.08.2025

Έχει προσπαθήσει να γίνει απειλητική η ΑΕΛ χωρίς ωστόσο επιτυχία

22:14 | 24.08.2025
57'
Eλέγχει πλήρως το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ
22:12 | 24.08.2025

Υπήρξε μία διακοπή στο παιχνίδι καθώς εξετάστηκε μια φάση για χέρι του Κοβάσεβιτς

22:12 | 24.08.2025
Ιδανικό ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο 45λεπτο
22:09 | 24.08.2025

Κλέψιμο από τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος στρώνει στον Ντεσπόντοφ και ο Βούλγαρος με τρομερό τελείωμα κάνει το 1-0

22:09 | 24.08.2025

Ο Ντεσπόντοφ με δυνατό σουτ σκοράρει για τον ΠΑΟΚ

22:08 | 24.08.2025
47΄
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ
22:07 | 24.08.2025
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Χατσίδης θα μείνει εκτός αγώνα, στη θέση του ο Ντεσπόντοφ

21:51 | 24.08.2025
Ημίχρονο στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 0-0

21:51 | 24.08.2025
Αυτή θα είναι και η τελευταία φάση στο πρώτο μέρος
21:50 | 24.08.2025

Περνάει ανεκμετάλευτο για τη Λάρισα

21:47 | 24.08.2025
45+4'

Κόρνερ για την ΑΕΛ, τελευταία φάση στο πρώτο μέρος

21:43 | 24.08.2025
4 λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις
21:40 | 24.08.2025

Έχει πάρει μερικά μέτρα η ΑΕΛ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης

21:35 | 24.08.2025

Χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο τα τελευταία λεπτά

21:34 | 24.08.2025

10 λεπτά ακόμα για το φινάλε στο πρώτο μέρος

21:33 | 24.08.2025
Στην Τούμπα και οι Ιβάν, Γιώργος Σαββίδης
21:32 | 24.08.2025

Λείπουν οι ιδέες και το καθαρό μυαλό από τους ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου

21:29 | 24.08.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει τη μπάλα και προσπαθεί να «διασπάσει» την άμυνα της ΑΕΛ χωρίς ωστόσο επιτυχία

21:24 | 24.08.2025
Μισή ώρα αγώνα στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 0-0

21:24 | 24.08.2025

Πολύ κοντά στο 1-0 ο ΠΑΟΚ

21:23 | 24.08.2025
22'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Μετά από σουτ του Κωνσταντέλια το οποίο έδιωξε με δυσκολία ο Μελίσσας, ο Ζίβκοβιτς προ κενής εστίας πλασαρε άουτ!

21:23 | 24.08.2025
22΄
Αναγκαστική αλλαγή για τους φιλοξενούμενους

Κοσονού βγαίνει, θα πάρει τη θέση του ο Κοβάσεβιτς

21:15 | 24.08.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει τη κατοχή της μπάλας και προσπαθεί να δημιουργήσει κυρίως από τον άξωνα, με την ΑΕΛ να μην έχει αφήσει μέχρι στιγμής τους γηπεδούχους να απειλήσουν

21:07 | 24.08.2025
10

Ωραίο γύρισμα του Μούργου για την ΑΕΛ, έδιωξε σε πλάγιο ο Μιχαηλίδης 

21:04 | 24.08.2025
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Ζίβκοβιτς μετά από πάσα του Τσάλοφ βγήκε απέναντι από τον Μελίσα , με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να σταματά τον αρχηγό του ΠΑΟΚ

21:03 | 24.08.2025
Μακρινό σουτ από τον Κωνσταντέλια

Περνάει άουτ η μπάλα

21:02 | 24.08.2025
Υπενθυμίζεται πως στη Τούμπα δεν υπάρχουν θεατές καθώς στον ΠΑΟΚ έχει επιβληθεί τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών τη περασμένη σεζόν
21:02 | 24.08.2025
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 0-0
21:02 | 24.08.2025
Σέντρα στον αγώνα
20:58 | 24.08.2025

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες

20:57 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι

Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάννης, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Γιούσης, Πασάς, Γκαρατέ

20:57 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ:

Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοσονού, Γιούσης, Πέρεζ, Στάικος, Ατανάσοφ, Τούπτα, Μούργος

20:47 | 24.08.2025
Διαιτητης: Φωτιάς Ζαμπαλάς
20:46 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι

Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου

20:46 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ

20:45 | 24.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο της Τούμπας

20:36 | 24.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
