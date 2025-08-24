ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 1-0: O Ντεσπόντοφ έδωσε το τρίποντο στους Θεσσαλονικείς στην πρεμιέρα της Super League

O ΠΑΟΚ κέρδισε με 1-0 την ΑΕΛ στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα στην 1η αγωνιστική της Super League, με τους Θεσσαλονικείς να μπαίνουν με το δεξί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον σύλλογο ο Γιώργος Γιακουμάκης, εξαιρετικό γκολ από τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα και στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχε τη κατοχή της μπάλας και τις ευκαιρίες με το μέρος του, ωστόσο ο εξαιρετικός Μελίσσας της ΑΕΛ δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να σκοράρουν. Μάλιστα το πλάνο του Γιώργου Πετράκη να περιορίσει τους Θεσσαλονικείς πήγε εξαιρετικά, ωστόσο η ατομική ποιότητα του Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκρινε το τελικό σκορ.

Από την εξέδρα παρακολούθησε την αναμέτρηση ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Ιβάν Σαββίδης.

Το παιχνίδι

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με στόχο ένα γρήγορο γκολ, ωστόσο η ΑΕΛ δεν του το επέτρεψε. Ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να σκοράρει στο 10΄όταν ο Μελισσάς του είπε όχι, ενώ ο ίδιος παίκτης από πλεονεκτική θέση αστόχησε μετά από διώξιμο του Μελίσσα σε σουτ του Κωνσταντέλια.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ να είναι μπλοκαρισμένος και να μη μπορεί να «διασπάσει» την πολυπρόσωπη άμυνα της ΑΕΛ, η οποία δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να γίνουν απειλητικοί.

Ωστόσο ότι δεν έγινε σε 45 λεπτά αγώνα, έγιναν σε μόλις δυο λεπτά στην επανάληψη. Συγκεκριμένα, ο Ντεσπόντοφ ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στη θέση του Χατσίδη, με δυνατό αριστερό σουτ κέρδισε τον Μελίσσα και έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ.

Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να κυριαρχήσουν στο γήπεδο, με την ΑΕΛ σταδιακά να θέλει να επιτεθεί και να γίνει απειλητική στο παιχνίδι χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Με το 1-0 υπέρ του ο ΠΑΟΚ έλεγχε τον ρυθμό του παιχνιδιού, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να φτάνουν κοντά στο 2-0, ωστόσο ο Μελίσσας με εξαιρετική εμφάνιση δεν επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να σκοράρουν και δεύτερο γκολ.

Με αυτό τον τρόπο ο ΠΑΟΚ με το «φτωχό» 1-0 πήρε το τρίποντο και μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα της Super League, σε ένα παιχνίδι που έδειξε για μια ακόμη φορά πως έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο γκολ.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Κωνσταντέλιας (85’ Ιβανούσετς), Χατσίδης (46’ Ντεσπόντοφ), Ζίβκοβιτς (78’ Τάισον), Τσάλοφ (69’ Γιακουμάκης).

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοσσονού (22’ Κοβάσεβιτς), Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος (72’ Πασάς), Πέρες, Ατανάσοφ (80’ Σουρλής), Τούπτα, Γιούσης, Μούργος (80’ Χατζηστραβός).