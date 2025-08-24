Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ live η αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League

Η εξέλιξη της αναμέτρησης
1η αγωνιστική του πρωταθλήματος
0 - 0
1ο ημίχρονο
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη Super League της σεζόν 2025/26, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να αφήσουν πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα στην Κροατία από την Ριέκα.

20:58 | 24.08.2025

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες

20:57 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι

Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάννης, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Γιούσης, Πασάς, Γκαρατέ

20:57 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ:

Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοσονού, Γιούσης, Πέρεζ, Στάικος, Ατανάσοφ, Τούπτα, Μούργος

20:47 | 24.08.2025
Διαιτητης: Φωτιάς Ζαμπαλάς
20:46 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι

Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου

20:46 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ

20:45 | 24.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο της Τούμπας

20:36 | 24.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
