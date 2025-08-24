ΠΑΟΚ – ΑΕΛ live η αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη Super League της σεζόν 2025/26, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να αφήσουν πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα στην Κροατία από την Ριέκα.
Super League1η αγωνιστική του πρωταθλήματος
0 - 0
1ο ημίχρονο
20:58 | 24.08.2025
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
20:57 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι
Βενετικίδης, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Μπαγκαλιάννης, Βαρσάμης, Σουρλής, Αντράντα, Χατζηστραβός, Σαγκάλ, Γιούσης, Πασάς, Γκαρατέ
20:57 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ:
Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοσονού, Γιούσης, Πέρεζ, Στάικος, Ατανάσοφ, Τούπτα, Μούργος
20:47 | 24.08.2025
Διαιτητης: Φωτιάς Ζαμπαλάς
20:46 | 24.08.2025
Στον πάγκο οι
Γκουσεσασβίλι, Κένι, Κετζιόρα, Μπάμπα, Θυμιάνης, Καμαρά, Ιβάνουσετς, Πέλκας, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης, Μύθου
20:46 | 24.08.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ
20:45 | 24.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League στο γήπεδο της Τούμπας
20:36 | 24.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
