ΠΑΟΚ – ΑΕΛ live η αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τη Super League της σεζόν 2025/26, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να αφήσουν πίσω τη μεσοβδόμαδη ήττα στην Κροατία από την Ριέκα.