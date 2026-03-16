ΠΑΟΚ – Αναγέννηση Άρτας 26-18: Οι Θεσσαλονικείς κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών

Ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα με 26-18 την Αναγέννηση Άρτας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών και κατέκτησε το τρόπαιο για όγδοοη φορά στην ιστορία του.

Μετά από ένα “ανοιχτό” ξεκίνημα στο παιχνίδι, με την Αναγέννηση Άρτας να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στα 4 πρώτα πεντάλεπτα, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και έφθασε τελικά σε μία άνετη επικράτηση, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ γυναικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν έτσι για 8η φορά στην ιστορία της, την κατάκτηση του τροπαίου, με το φετινό Κύπελλο Ελλάδας να είναι όμως ιστορικό, αφού αποτελεί το πρώτο στη χρονιά που ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου.

Παράλληλα, η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπαίου στον 20χρονο Κλεομένη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που δολοφονήθηκε πριν λίγες ημέρες στην Καλαμαριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-9, 11-9, 14-10, 15-11 (ημίχρονο) 17-13, 18-14, 20-14, 22-15, 25-17, 26-18.

Τα τρόπαια στο Κύπελλο Ελλάδας

2026: ΠΑΟΚ

2025: ΟΦΝ Ιωνίας

2024: ΠΑΟΚ

2023: ΟΦΝ Ιωνίας

2022: ΠΑΟΚ

2021: ΠΑΟΚ

2020: ΠΑΟΚ

2019: ΠΑΟΚ

2018: ΟΦΝ Ιωνίας

2017: ΟΦΝ Ιωνίας

2016: ΠΑΟΚ

2015: ΟΦΝ Ιωνίας

2014: ΠΑΟΚ

2013: ΟΦΝ Ιωνίας

2012: ΑΣΕ Ορμή

2011: ΟΦΝ Ιωνίας

2010: ΑΣΕ Ορμή

2009: ΑΣΕ Ορμή

2008: Αναγέννηση Άρτας

2007: ΑΣΕ Ορμή

2006: Αναγέννηση Άρτας

2005: Αναγέννηση Άρτας

2004: Αναγέννηση Άρτας

2003: Αναγέννηση Άρτας

2002: Αναγέννηση Άρτας

2001: Αναγέννηση Άρτας

2000: Αναγέννηση Άρτας

1999: Αναγέννηση Άρτας

1998: Αναγέννηση Άρτας

1997: Αθηναϊκός

1996: ΓΕ Βέροιας

1995: Αθηναϊκός

1994: ΑΣΕ Δούκα

1993: ΓΕ Βέροιας

1992: ΓΕ Βέροιας

1991: ΓΕ Βέροιας

1990: ΓΕ Βέροιας

1989: ΓΕ Βέροιας

1988: Αθηναϊκός

1987: ΓΕ Βέροιας