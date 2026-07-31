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Αθλητικά

Βαγγέλης Παυλίδης: «Επικός» τίτλος σε άρθρο της A Bola για τα 4 γκολ του στο Europa League

«Καυτός» στο ξεκίνημα και της φετινής σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, πέτυχε «καρέ» τερμάτων για την Μπενφίκα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης
Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο Μπενφίκα - Σεν Γκάλεν / Reuters (Photo by HMB Media/Fernando Soares/Sipa USA)
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ για την Μπενφίκα στη νίκη με 5-0 επί της Σεν Γκάλεν στο Europa League και “τρέλανε” τους Πορτογάλους, με την A Bola να μετράει τα τέρματά του στα… ελληνικά.

«Éna, dío, tría, téssera, pénte» τιτλοφορεί το κεντρικό άρθρο της A Bola για το παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Σεν Γκάλεν, στο οποίο και αποθεώνεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, για τη συνεισφορά του στην αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, το πορτογαλικό δημοσίευμα τον χαρακτηρίζει παίκτη του αγώνα και γράφει: “Πέτυχε γκολ (τέσσερα) για κάθε γούστο: δύο με το αριστερό πόδι, ένα με κεφαλιά και ένα με το δεξί πόδι.

Ωστόσο, για κάθε προπονητή, είναι σίγουρα ευχάριστο να βλέπει ότι προσέφερε πολύ περισσότερα από αυτά. Πολύ περισσότερο από ένας εκτελεστής-φονέας, συμμετείχε ενεργά στο παιχνίδι, άλλοτε οπισθοχωρώντας για να καλύψει τους χώρους, όπου συνήθως κινείται ο Σουντάκοφ, υποδεχόμενος την μπάλα, συνεργαζόμενος με τους συμπαίκτες του και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έπαιξε καλά με πλάτη στην εστία και ακόμα καλύτερα όταν βρισκόταν απέναντι στον τερματοφύλακα.

Στο πρώτο γκολ, εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό πόδι, στο δεύτερο, υποδέχτηκε την πάσα του Αντόνιο Σίλβα, έδωσε στον Καμίνσκι, πήρε την επιστροφή της μπάλας με το δεξί και σκόραρε με το αριστερό. Στο τρίτο, σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μπα και στο τέταρτο, εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί από το σημείο του πέναλτι. *Ένα, δύο, τρία, τέσσερα*. Και αφού ήταν πέντε, τότε *πέντε*. Καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε στα ελληνικά, έτσι;”.

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