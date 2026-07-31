ΠΑΟΚ: Ο Αλέσιο Λίσι αποθεώθηκε στην πρώτη παρουσία του στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Ντινάμο Κιέβου και στην Τούμπα, για να πάρει μία πανηγυρική πρόκριση στον 3ο γύρο των προκριματικών του Europa League, με τον Αλέσιο Λίσι να ξεκινάει με δύο νίκες την πορεία του στη νέα του ομάδα.

Μετά το ντεμπούτο του με διπλό στην -ουδέτερη- έδρα της Ντινάμο Κιέβου, ο Αλέσιο Λίσι έκανε θετική πρεμιέρα και μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι και τον αποθέωσαν για την εικόνα της ομάδας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλαμβάνοντας το δύσκολο έργο της διαδοχής του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Ιταλός προπονητής ανοίγει μία… νέα εποχή για την ομάδα και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό με τις δύο νίκες στο Europa League.

Ο ΠΑΟΚ ανέβασε δε, το video με την αποθέωσή του στην Τούμπα, γράφοντας: “Η πρώτη του στιγμή στην Τούμπα. Η αρχή μίας νέας εποχής”.