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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο φόρεσε τα «πράσινα» του Παναθηναϊκού και φωτογραφήθηκε στο T-Center

Ο Γάλλος γκαρντ πάτησε για πρώτη φορά το T-Center ως παίκτης του Παναθηναϊκού
O Φρανσίσκο στο T-Center
O Φρανσίσκο στο T-Center
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Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι κι επίσημα πλέον, παίκτης του Παναθηναϊκού, με την παρουσίασή του από τους “πράσινους” να περιλαμβάνει και μία σειρά από φωτογραφίες του στο T-Center.

Φορώντας για πρώτη φορά μπλουζάκι του Παναθηναϊκού, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πήγε στο T-Center και τσέκαρε το γήπεδο στο οποίο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Γάλλος γκαρντ έδειξε ενθουσιασμένος στο νέο του “σπίτι” και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες, αναφέροντας: “Πρώτη ημέρα. Νέο σπίτι. Όλα πράσινα”.

Ο Παναθηναϊκός κάλεσε τους οπαδούς του να δουν περισσότερα στην εφαρμογή της ομάδας CLUB1908.

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