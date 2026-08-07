Αθλητικά

Super Cup: Ολοταχώς για sold out ο τελικός ΑΕΚ – ΟΦΗ

Σχεδόν 5.000 εισιτήρια απομένουν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για το πρώτο μεγάλο ματς της σεζόν
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό/ EUROKINISSI
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Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Κυπελλούχο ΟΦΗ (12/08/26, 20:00) αναμένεται να γίνει sold out, μιας και ο ρυθμός πώλησης των εισιτηρίων «τρέχει» με γοργούς ρυθμούς.

20.700 έχουν διατεθεί για τον τελικό του Super Cup, με τους φίλους της ΑΕΚ και του ΟΦΗ να έχουν αγοράσει πάνω από 15.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής, με την ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο να αναμένεται «καυτή».

Ο ΟΦΗ έχει ενημερώσει ότι έχει ήδη διαθέσει πάνω από 3.000 εισιτήρια για την πρώτη μεγάλη εντός των συνόρων μεγάλη αναμέτρηση της σεζόν 2026/27, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης (06/08/26, 14:30) άνοιξε η ελεύθερη διάθεση, η οποία δεν απαιτεί κάρτα φιλάθλου.

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