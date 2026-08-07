Αθλητικά

Ο Άιβαν Τόνεϊ κατηγορείται για επίθεση έξω από μπαρ του Λονδίνου

Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός θα περάσει την πόρτα του δικαστηρίου, αφού κρίθηκε κατηγορούμενος για υπόθεση από το Δεκέμβριο του 2025
Ο Άιβαν Τόνεϊ
Ο Άιβαν Τόνεϊ με την Αγγλία στο Μουντιάλ/ REUTERS/Paul Childs
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Ο Άιβαν Τόνεϊ κρίθηκε κατηγορούμενος για επίθεση σε άνδρα σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, περίπου ενάμιση χρόνο μετά το περιστατικό, για το οποίο είχε συλληφθεί.

Ο επιθετικός της Αλ Αχλί στις 6 Δεκεμβρίου του 2025 φέρεται να είχε ρίξει κουτουλιά σε άτομο που του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία σε κλαμπ του Λονδίνου. Το θύμα έπεσε αιμόφυρτο στο πάτωμα τότε και ο Τόνεϊ είχε φύγει με χειροπέδες.

Ο Άγγλος επιθετικός αφέθηκε ελεύθερος, αφού πλήρωσε την εγγύηση, όμως θα κληθεί να περάσει την πόρτα του «Westmnster Magistrates Court» στις 24 Σεπτεμβρίου, διότι κρίθηκε κατηγορούμενος.

Εκπρόσωπος του 30χρονου ποδοσφαιριστή δήλωσε ότι: ««Ο Άιβαν αποδέχεται την κατηγορία και, παρόλο που είναι φυσικό να είναι σοκαρισμένος, προσβλέπει στην ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά του στο δικαστήριο».

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Αθλητικά
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