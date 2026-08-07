Ο Άιβαν Τόνεϊ κατηγορείται για επίθεση έξω από μπαρ του Λονδίνου

Ο Άιβαν Τόνεϊ κρίθηκε κατηγορούμενος για επίθεση σε άνδρα σε νυχτερινό κέντρο του Λονδίνου, περίπου ενάμιση χρόνο μετά το περιστατικό, για το οποίο είχε συλληφθεί.

Ο επιθετικός της Αλ Αχλί στις 6 Δεκεμβρίου του 2025 φέρεται να είχε ρίξει κουτουλιά σε άτομο που του ζήτησε να βγάλουν φωτογραφία σε κλαμπ του Λονδίνου. Το θύμα έπεσε αιμόφυρτο στο πάτωμα τότε και ο Τόνεϊ είχε φύγει με χειροπέδες.

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Ο Άγγλος επιθετικός αφέθηκε ελεύθερος, αφού πλήρωσε την εγγύηση, όμως θα κληθεί να περάσει την πόρτα του «Westmnster Magistrates Court» στις 24 Σεπτεμβρίου, διότι κρίθηκε κατηγορούμενος.

Ivan Toney has been charged with assault at a nightclub in central London.



The 30-year-old, who plays for Saudi Pro League club Al-Ahli, was charged on 31 July and is due to appear at Westminster Magistrates' Court on 24 September following an incident on Wardour Street in… pic.twitter.com/eZYTOtPItw — BBC Sport (@BBCSport) August 7, 2026

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football (@TheSunFootball) December 8, 2025

Εκπρόσωπος του 30χρονου ποδοσφαιριστή δήλωσε ότι: ««Ο Άιβαν αποδέχεται την κατηγορία και, παρόλο που είναι φυσικό να είναι σοκαρισμένος, προσβλέπει στην ευκαιρία να καθαρίσει το όνομά του στο δικαστήριο».