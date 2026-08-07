Ελλάδα

Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση - Σηκώθηκαν 7 εναέρια
Φωτιά στο Στεφάνι Κορινθίας
Photo / Facebook / Forecast Weather Greece
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Συναγερμός σήμανε στην Κορινθία για φωτιά που ξέσπασε το απόγεμα της Παρασκευής 07.08.2026, στην περιοχή Στεφάνι.

Η φωτιά που ξέσπασε στην Κορινθία καίει σε αγροτοδασική έκταση και εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00.

Μέσω του 112, από τις 16:20 έχει σταλεί το σχετικό μήνυμα στους κατοίκους, στο οποίο τους καλεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 16 οχήματα 3 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ της Πελοποννήσου, που είναι η ομάδα drones της Πυροσβεστικής.

Πολύ γρήγορα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 82 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 24 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται μακριά από τον οικισμό και δεν απειλεί άμεσα κατοικημένη περιοχή, ενώ καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κορίνθου, το μέτωπο δεν απειλεί τον οικισμό, ενώ στην περιοχή δεν φυσάνε ισχυροί άνεμοι. Όπως ανέφερε, η πυρκαγιά ξεκίνησε από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, οι οποίες έχουν καεί, πιθανώς από κάποιο βραχυκύκλωμα. Όπως είπε λίγη ώρα αργότερα, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

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