ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Χωρίς προβλήματα η αποστολή του Λουτσέσκου για το παιχνίδι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (31/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Ατρόμητο στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην αντιμετωπίζει πλέον κανένα πρόβλημα τραυματισμού.

Ντεσπόντοφ και Τάισον έχουν επιστρέψει από τους τραυματισμούς τους και ο ΠΑΟΚ θα είναι “πάνοπλος” κόντρα στον Ατρόμητο, όπου και θα ψάξει τη δεύτερη σερί νίκη του στο ξεκίνημα της Super League.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ολοκληρώθηκε η διήμερη προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στην Τούμπα για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26, με το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου να έχει μοναδικό στόχο τη νίκη. Η τελευταία πρόβα της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, ενώ έγινε κι ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Το ιατρικό δελτίο παραμένει κενό, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς προβλήματα. Αναλυτικά οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ρουμάνος τεχνικός για την επικείμενη αναμέτρηση είναι οι: