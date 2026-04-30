Βαλένθια κατά Γιαννακόπουλου: «Ξεπέρασε κάθε όριο, η αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο»

Η Βαλένθια έβγαλε καταγγελτική ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τονίζοντας ότι ξεπέρασε κάθε όριο πλησιάζοντας τη γραμματεία κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά τη δήλωση του προπονητή της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και η διοίκηση της ισπανικής ομάδας εξέδωσε ανακοίνωση κατά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού ζητώντας από τη Euroleague να τον τιμωρήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση η αστυνομία επέβαλε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για τη συμπεριφορά του στη νίκη του «τριφυλλιού» στην Ισπανία, που τον έφερε στο 2-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

«Η Βαλένθια καταδικάζει τη συμπεριφορά του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ξεπέρασε κάθε όριο κατά τη διάρκεια του αγώνα, πλησιάζοντας με απαράδεκτο τρόπο το τραπέζι της γραμματείας, προσπαθώντας να επηρεάσει και να επιπλήξει τους διαιτητές, όπως καταγράφεται στο πρακτικό του αγώνα.

Επίσης, αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας και προκάλεσε αδικαιολόγητη ένταση, για τους λόγους αυτούς η αστυνομία του επέβαλε πρόστιμο, καθώς και σε αρκετά άλλα μέλη της αποστολής του.

Ο σύλλογος θα υποβάλει επίσημη καταγγελία στους διοργανωτές και ελπίζει ότι η Ευρωλίγκα θα τιμωρήσει αυστηρά αυτού του είδους τη συμπεριφορά, η οποία αμαυρώνει την καλή εικόνα του αθλήματός μας, ειδικά δεδομένου ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο παράπτωμα».