Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού με το διαβατήριο στο χέρι

Έντονο ήταν το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να φέρνουν την αστυνομία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, Ισπανοί αστυνομικοί θέλησαν να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά το τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε στα αποδυτήρια με το διαβατήριο στα χέρια του καθώς όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έφερε την αστυνομία στα αποδυτήρια, επειδή ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς.

Τεταμένο το κλίμα: Στα αποδυτήρια ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το διαβατήριό του στο χέρι pic.twitter.com/J9As7M8lGH — SPORT24 (@sport24) April 30, 2026

Το νικητήριο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφερε χάος στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με την ένταση να κρατάει για αρκετή ώρα μετά το φινάλε του αγώνα.