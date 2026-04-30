Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού με το διαβατήριο στο χέρι

Οι Ισπανοί έφεραν την αστυνομία στα αποδυτήρια
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Έντονο ήταν το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς να φέρνουν την αστυνομία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, Ισπανοί αστυνομικοί θέλησαν να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μετά το τέλος του αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε στα αποδυτήρια με το διαβατήριο στα χέρια του καθώς όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η Βαλένθια έφερε την αστυνομία στα αποδυτήρια, επειδή ο ισχυρός άνδρας του τριφυλλιού μίλησε στους διαιτητές πριν τη λήξη του ματς.

Το νικητήριο σουτ του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έφερε χάος στο δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με την ένταση να κρατάει για αρκετή ώρα μετά το φινάλε του αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
134
125
72
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo