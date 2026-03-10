ΠΑΟΚ: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 12.000.000 ευρώ στην ΚΑΕ

Μετά από γενική συνέλευση του ΔΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εγκρίθηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 12.000.000 ευρώ τα οποία θα βοηθήσουν για τη νέα σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ, μετά και την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι, είναι φανερό ότι θα αλλάξει στάτους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και η ΑΜΚ που εγκρίθηκε από το ΔΣ αποδεικνύει τις προθέσεις του Αριστοτέλη Μυστακίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ιταλός προπονητής θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία από του χρόνου, όμως έχει ήδη πιάσει δουλειά για το χτίσιμο του ρόστερ του ΠΑΟΚ και τα 12.000.000 ευρώ που μπήκαν στα ταμεία του συλλόγου θα τον βοηθήσουν να σχεδιάσει την επόμενη σεζόν.

Ο Παντελής Μπούτσκος προπονεί ήδη τον δικέφαλο και θα καθίσει στον πάγκο μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Να θυμίσουμε ότι, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης ανέλαβε την ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της σεζόν και ήδη έχουν υπάρξει πολλές αλλαγές, με μεταγραφές αθλητών, προπονητή του κορυφαίου ευρωπαϊκού επιπέδου και ΑΜΚ.