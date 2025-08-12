ΠΑΟΚ: Έφθασε στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στο “δικέφαλο του Βορρά” από την Κρουζ Αζούλ.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη και πλέον ο 30χρονος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν και οψιόν για την αγορά του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ και της Σέλτικ το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Super League μετά από 5 χρόνια στο εξωτερικό.

Ο Γιακουμάκης έφθασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου.