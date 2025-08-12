Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Έφθασε στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Γιακουμάκης

Υπογράφει και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης
Ο Γιώργος Γιακουμάκης στην άφιξή του στη Θεσσαλονίκη (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ και έφθασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στο “δικέφαλο του Βορρά” από την Κρουζ Αζούλ.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη και πλέον ο 30χρονος επιθετικός θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί από την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν και οψιόν για την αγορά του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ και της Σέλτικ το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον ίδιο να επιστρέφει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Super League μετά από 5 χρόνια στο εξωτερικό.

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γιακουμάκης έφθασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου.

