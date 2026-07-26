Αταλάντα – Άρης 0-3: Φιλική νίκη για τους Θεσσαλονικείς κόντρα στην Κ23 των Ιταλών

Έχοντας ενέργεια και ρυθμό, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε σε φιλικό επίπεδο, στο Μπέργκαμο, επί της Κ23 της Αταλάντα, με 3-0. Παιχνίδι το οποίο αποτέλεσε το πρώτο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους» σε ιταλικό έδαφος.

Ο Κουαμέ στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τον Άρη και στο 35ο λεπτό ο Ράτσιτς έκανε το 2-0. Στο 45ο λεπτό ο Κουαμέ «χτύπησε» ξανά και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 40ο λεπτό η Αταλάντα αστόχησε σε πέναλτι με τον Μπονανόμι.

Επόμενη φιλική δοκιμασία για τους «κιτρινόμαυρους» είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (30/7, 19:00), με αντίπαλο τη Μόντσα.

Το παιχνίδι άρχισαν για τον Άρη οι: Διούδης, Φαντιγκά, Τιάμ, Αντωνιάδης, Γένσεν, Ράτσιτς, Βοριαζίδης, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Κουαμέ, Καντεβέρε.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν οι: Mάικιτς, Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Φαμπιάνο, Νινγκ, Μπουσαΐντ, Ντιαλό, Δώνης, Αλφαρέλα, Μορόν.