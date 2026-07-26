Εθνική πόλο: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η συγκίνηση στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου

Η εθνική πόλο των ανδρών νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η φοβερή ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έσπασε την κατάρα των χαμένων τελικών και κατάφερε να ανέβει επιτέλους στην κορυφή. Μετά το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία, οι παίκτες της εθνικής πόλο σήκωσαν το πολυπόθητο τρόπαιο του World Cup.

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Οι Έλληνες διεθνείς το χάρηκαν με την ψυχή τους, ενώ νωρίτερα τραγούδησαν με πάθος τον Εθνικό Ύμνο σε κλίμα συγκίνησης.

Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο και το 19ο συνολικά στην ιστορία της εθνικής πόλο των ανδρών.