Ο Παναθηναϊκός έκοψε τον αέρα της Χάποελ Τελ Αβίβ για Τζέριαν Γκραντ

Τη φανέλα του Παναθηναϊκού θα φοράει δεδομένα και τη νέα σεζόν ο Τζέριαν Γκραντ.

Μπορεί οι φήμες να ήθελαν τον Τζέριαν Γκραντ να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο η πράσινη ΚΑΕ φρόντισε να κόψει την όρεξη των άλλων ομάδων.

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Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει τον Τζέριαν Γκραντ, κάτι που γνωστοποίησε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει δημοσίευμα στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το Sport5 υποστηρίζει ότι οι πράσινοι ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς πως η παραχώρηση του παίκτη δεν είναι κάτι που βρίσκεται στο τραπέζι.

Ο Αμερικανός άσος, ο οποίος αγωνίζεται την τελευταία τριετία στον Παναθηναϊκό, δεσμεύεται με συμβόλαιο και βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.