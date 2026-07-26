Τρέλα στον κόσμο του ΠΑΟΚ για την ομάδα μπάσκετ: Εξαντλήθηκαν 5.000 εισιτήρια διαρκείας

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι εξαντλήθηκαν τα 5.000 εισιτήρια διαρκείας που κυκλοφόρησαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το γεγονός αυτό οδήγησε τους διοικούντες τον ΠΑΟΚ να αποφασίσουν, κατανοώντας -όπως αναφέρεται- τη ‘δίψα’ των υποστηρικτών του συλλόγου να βρίσκονται στο πλευρό του Αντρέα Τρικιέρι και των παικτών του, στο PAOK Sports Arena, τη διάθεση 1.000 ακόμη καρτών.

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Αύριο (27/7/2026) το μεσημέρι, από τις 12:00, θα αρχίσει η διάθεση των 1.000 διαρκείας.

«Η απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ και η εξάντληση των πρώτων 5.000 εισιτηρίων διαρκείας, αποτελούν την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η νέα σεζόν ξεκινά με τη δυναμική που της αξίζει», επισήμαναν, χαρακτηριστικά, οι «ασπρόμαυροι» για την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τα διαρκείας.