Αθλητικά

Η εθνική πόλο σάρωσε τα βραβεία στο World Cup: Κορυφαίος παίκτης ο Αργυρόπουλος, καλύτερος τερματοφύλακας ο Τζωρτζάτος

Ο αρχηγός Αργυρόπουλος οδήγησε τη γαλανόλευκη στην κορυφή του κόσμου
EUROKINISSI
EUROKINISSI
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Η Εθνική πόλο των ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Σίδνεϊ, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον μεγάλο τελικό.

Μετά το τέλος του τουρνουά, οι διοργανωτές βράβευσαν τους κορυφαίους παίκτες, με την εθνική πόλο των ανδρών να έχει την τιμητική της.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του τουρνουά, ενώ πέτυχε και το νικητήριο γκολ που χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της γαλανόλευκης.

Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας της διοργάνωσης.

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Αθλητικά
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