ΠΑΟΚ: Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Τάισον

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Τάισον να βγάζει μέρος του προγράμματος στη Νέα Μεσημβρία και πλέον τον περιμένει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Τάισον έχασε τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας του λόγω τραυματισμού, ενώ ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να έχει εκτός του Δημήτρη Πέλκα και Σόλα Σορετίρε, οι οποίοι και έχασαν την τελευταία στιγμή το ματς με τη Ριέκα στην Κροατία.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η υπόθεση πρόκριση στο League Phase του Europa League 2025-26 μένει προσωρινά στην άκρη και η απόλυτη προσοχή του αγωνιστικού τμήματος στρέφεται στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ στην άδεια Τούμπα. Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (22.08) στη Νέα Μεσημβρία.