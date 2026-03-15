ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός live για την 25η αγωνιστική της Super League

Το γκολ του Τάισον χωρίζει τις δύο ομάδες
Προσπάθησε να γίνει απειλητικός και πάλι ο Λεβαδειακός με αντεπίθεση, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση
Χωρίς σημαντικές φάσεις ο αγώνας
Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό. Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στο μεταξύ, συνεχίζει κανονικά ο Λοντίγκιν
Κεφαλιά του Γερεμέγεφ, άουτ η μπάλα
Μάγκνουσον στη θέση του τραυματία Αμπού Χάνα
Κάθετη του Κωνσταντέλια, σουτ του Γερεμέγιεφ που καταλήγει άουτ
Με τη συμπλήρωση του 20ου λεπτού, υπήρξαν χειροκροτήματα στην Τούμπα στη μνήμη του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του
16' Καθοριστικό τάκλιν του Λόβρεν στο σουτ του Πεντρόζο
Σουτ του Ζαφείρη έξω από την περιοχή, άουτ η μπάλα
Πριν τη σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό οι παίκτες των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου οπαδού του Δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τάισον στο 7'. Ο Λοντίγκιν έδωσε πάσα στον Κορνέζο, όμως ο Κωνσταντέλιας του έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Τάισον, ο οποίος γύρισε και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0
Διαιτητής: Βεργέτης.
Επόπτες: Φωτόπουλος, Στάικος.
4ος: Μόσχου.
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς, Όζμπολτ, Μπάλτσι, Τσοκάι, Πεντρόσο.
Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός έχασε το όνειρο της τετράδας, ωστόσο ψάχνει βαθμούς για να μπει ως το απόλυτο φαβορί στα πλέι οφ 5-8
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League