ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός live για την 25η αγωνιστική της Super League

Επιστροφή στις νίκες ψάχνει ο Δικέφαλος του Βορρά για να παραμείνει σε τροχιά τίτλου
Ο Τάισον
1 - 0
Ημίχρονο
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League.

18:48 | 15.03.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 1-0

Το γκολ του Τάισον χωρίζει τις δύο ομάδες

18:48 | 15.03.2026
45' Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
18:46 | 15.03.2026

Προσπάθησε να γίνει απειλητικός και πάλι ο Λεβαδειακός με αντεπίθεση, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση

18:46 | 15.03.2026

Χωρίς σημαντικές φάσεις ο αγώνας

18:41 | 15.03.2026
Επεισόδια στα δημοσιογραφικά της Τούμπας

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 

Γεγονότα που δεν συνάδουν με ποδοσφαιρικό αγώνα διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό. Μερίδα των οπαδών του «δικεφάλου» του Βορρά κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία, ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 
 
18:34 | 15.03.2026

Στο μεταξύ, συνεχίζει κανονικά ο Λοντίγκιν

18:32 | 15.03.2026

Κεφαλιά του Γερεμέγεφ, άουτ η μπάλα

18:31 | 15.03.2026
Στο έδαφος και ο Λοντίγκιν. Ίσως χρειαστεί και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή ο Λεβαδειακός μέσα σε λίγα λεπτά
18:28 | 15.03.2026
29' Πρώτη αναγκαστική αλλαγή για τον Λεβαδειακό

Μάγκνουσον στη θέση του τραυματία Αμπού Χάνα

18:28 | 15.03.2026
25' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Κάθετη του Κωνσταντέλια, σουτ του Γερεμέγιεφ που καταλήγει άουτ
 

18:23 | 15.03.2026

Με τη συμπλήρωση του 20ου λεπτού, υπήρξαν χειροκροτήματα στην Τούμπα στη μνήμη του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του

18:17 | 15.03.2026
Ο Λεβαδειακός βγαίνει γρήγορα στις αντεπιθέσεις

16' Καθοριστικό τάκλιν του Λόβρεν στο σουτ του Πεντρόζο

18:14 | 15.03.2026
13' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Ζαφείρη έξω από την περιοχή, άουτ η μπάλα

18:13 | 15.03.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
18:13 | 15.03.2026
Συγκινητικές στιγμές στην Τούμπα

Πριν τη σέντρα του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό οι παίκτες των δύο ομάδων κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του 20χρονου οπαδού του Δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

 

18:05 | 15.03.2026
7' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με τον Τάισον στο 7'. Ο Λοντίγκιν έδωσε πάσα στον Κορνέζο, όμως ο Κωνσταντέλιας του έκλεψε την μπάλα και μπήκε στην περιοχή, έδωσε στον Τάισον, ο οποίος γύρισε και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0

 

18:05 | 15.03.2026
Σέντρα στην Τούμπα
17:59 | 15.03.2026
Ενός λεπτού σιγή στην Τούμπα, στη μνήμη του 20χρονου Κλεομένη
17:58 | 15.03.2026

Διαιτητής: Βεργέτης. 

Επόπτες: Φωτόπουλος, Στάικος. 

4ος: Μόσχου. 

17:57 | 15.03.2026
Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα, Κορνέζος, Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς, Όζμπολτ, Μπάλτσι, Τσοκάι, Πεντρόσο.

17:56 | 15.03.2026

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός έχασε το όνειρο της τετράδας, ωστόσο ψάχνει βαθμούς για να μπει ως το απόλυτο φαβορί στα πλέι οφ 5-8

17:54 | 15.03.2026
Μετά την ισοπαλία στο "Γ. Καραϊσκάκης" με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να παραμείνει σε τροχιά τίτλου

Κι ενώ απομένουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και την έναρξη των πλέι οφ

17:53 | 15.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League

