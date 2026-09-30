ΠΑΟΚ – Μανρέσα 93-78: Άνετη νίκη στο φινάλε για τους Θεσσαλονικείς στο Eurocup

Ο ΠΑΟΚ έκανε πρεμιέρα στο φετινό Eurocup, αντιμετωπίζοντας τη Μανρέσα στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων της διοργάνωσης και παρότι δυσκολεύτηκε αρκετά στο ματς, έφθασε τελικά σε μία ευρεία νίκη με 93-78.

Έχοντας μείνει για λίγο και στον τελικό του Super Cup, ο ΠΑΟΚ είδε τη Μανρέσα να παίρνει το προβάδισμα στο ημίχρονο του αγώνα και να προηγείται μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, αλλά πατώντας το… γκάζι στο φινάλε του ματς, οι Θεσσαλονικείς έδειξαν την ανωτερότητά τους και μπήκαν με το… δεξί στο φετινό Eurocup.

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Οσμάν και Ταϊρί με 23 και 20 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, που είχε και τον Καλάθη με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε μία ακόμη “γεμάτη” εμφάνιση.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε έτσι με νίκη την πορεία του στο φετινό Eurocup, στο οποίο και έχει ως στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, που δίνει και το “εισιτήριο” για τη Euroleague της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78

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Τα στατιστικά των παικτών

ΠΑΟΚ (Τρινκιέρι): Γκρέι 2 (1/3 δίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Μήτρου-Λονγκ 7 (2/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ) Ταϊρί 20 (2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4/5 βολές), Όσμαν 23 (6/9 δίποντα, 1/4 τρίοποντα, 8/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Αλεξάντερ 7 (3/4 δίποντα, 1/1 βολές, 9 ριμπάουντ), Χάντζινς 9 (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φόστερ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ 2 (1/2 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο), Καλάθης 13 (4/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπαζίνας 2 (1/2 δίποντα, 1 ασίστ)

Μανρέσα (Οκάμπο): Άλεν 15 (4/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/10 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Κολέντα 3 (3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Βίλα 4 (1/1 δίποντο, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Μπάσας 10 (2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Τάμπα 7 (3/3 δίποντα, 1/1 βολές, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άγκμπο 2 (1/2 δίποντα, 4 ριμπάουντ,1 ασίστ), Νότι 16 (5/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ονγκέντα 9 (4/10 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο), Εναμπουλέλε 4 (2/2 δίποντα, 1 ριμπάουντ) Βιγιάρ 2 (1/1 δίποντα, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίντσεβ 6 (2/2 δίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο)