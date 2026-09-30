«Βόμβα» από τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αποχωρώ από την αποστολή της εθνικής ομάδας, θα πω στους Πορτογάλους όλη την αλήθεια»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε οριστικά από την εθνική Πορτογαλίας, μετά την κόντρα του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς, υποστηρίζοντας ότι σύντομα θα πει την αλήθεια για όσα συνέβησαν.

Μένοντας για πρώτη φορά μετά το 2008 στον πάγκο για ολόκληρο το ματς στην εθνική Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανιζόταν έξαλλος με τον Ζόρζε Ζεσούς και παρά τις προσπάθειες να ηρεμήσουν τα πνεύματα, φαίνεται ότι δεν βρέθηκε λύση.

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Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποχώρησε έτσι από την αποστολή της εθνικής του ομάδας, ενημερώνοντας σχετικά με μία δήλωσή του, στην οποία και προαναγγέλλει αποκαλύψεις για την… αντιδικία του με τον προπονητή του.

Η δήλωση του Ρονάλντο

«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από το καμπ της Εθνικής ομάδας.

Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια για τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντοτε αφοσιωμένος. Τώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου, χωρίς καμία εξαίρεση»