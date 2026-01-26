ΠΑΟΚ: Μοναδική απουσία ο Λούκα Ιβάνουσετς ενόψει Λιόν

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, έχοντας ως μοναδική απουσία τον Λούκα Ιβάνουσετς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την προπόνηση του ΠΑΟΚ, ο Λούκα Ιβανούσετς ακολουθεί ειδική θεραπεία στην προπόνηση και δεν συμμετέχει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας του Λουτσέσκου, ενόψει του αγώνα με τη Λιόν.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ Δουλειά στη φυσική κατάσταση περιελάμβανε η προπόνηση της Δευτέρας (26.01) στη Νέα Μεσημβρία για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Στη βροχερή Νέα Μεσημβρία οι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν το πρόγραμμα τους με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, δρομικές ασκήσεις και στη συνέχεια έπαιξαν οικογενειακό διπλό, υψηλής έντασης. Μοναδικός απόντας ο Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και ακολούθησε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.