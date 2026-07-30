Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Πάκσι: Χωρίς αλλαγές το «τριφύλλι» στη ρεβάνς με τους Ούγγρους στα προκριματικά του Conference League

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να κρατήσει στον πάγκο τον Φαν Ντρόνγκελεν και να διατηρήσει τον Τουμπά στο κέντρο της άμυνας
Ο Τουμπά
Ο Τουμπά κόντρα στην Πάκσι/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (30/07/26, 21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό με τους ίδιους 11 που αγωνίστηκαν στην Ουγγαρία και έδωσαν τη νίκη με 2-1 στην ομάδα και της έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης.

Οι πράσινοι θα παραταχθούν με σύστημα 4-2-3-1 με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα, Ντε Φράι, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα, Τσέριν και Καμαρά θα είναι στα χαφ με τον Γιάγκουσιτς μπροστά τους, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τετέι, τον οποίο θα πλαισιώσουν οι Αντίνο και Ζαρουρί.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι.

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Αθλητικά
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