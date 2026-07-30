Παναθηναϊκός – Πάκσι: Χωρίς αλλαγές το «τριφύλλι» στη ρεβάνς με τους Ούγγρους στα προκριματικά του Conference League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (30/07/26, 21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό με τους ίδιους 11 που αγωνίστηκαν στην Ουγγαρία και έδωσαν τη νίκη με 2-1 στην ομάδα και της έδωσαν προβάδισμα πρόκρισης.

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Οι πράσινοι θα παραταχθούν με σύστημα 4-2-3-1 με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα, Ντε Φράι, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα, Τσέριν και Καμαρά θα είναι στα χαφ με τον Γιάγκουσιτς μπροστά τους, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τετέι, τον οποίο θα πλαισιώσουν οι Αντίνο και Ζαρουρί.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Γιάγκουσιτς, Τετέι.