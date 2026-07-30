Αθλητικά

Ο Λιονέλ Μέσι έχει θέσει έναν απαράβατο κανόνα για τη συμμετοχή του σε διαφημιστικά

Δεν θέλει να σπαταλάει το χρόνο του στα σετ ο θρύλος του Αργεντίνου ποδοσφαίρου
Ο Μέσι
Ο Μέσι στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026 / Reuters/Jay Biggerstaff
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας από τους πιο διάσημους αθλητές του κόσμου και οι προτάσεις για διαφημιστικά πέφτουν “βροχή”, αλλά ο ίδιος έχει θέσει έναν απαράβατο κανόνα για όσα επιλέγει να συμμετάσχει.

Το “μυστικό” του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε πάντως, από τον ηθοποιό Γουίλι Φέρελ, ο οποίος και μίλησε για τον κανόνα του Αργεντινού σούπερ σταρ, στην εκπομπή του Νταν Πάτρικ στις ΗΠΑ.

Ο Φέρελ έμαθε για τον όρο στα διαφημιστικά συμβόλαια του Λιονέλ Μέσι μέσω του ηθοποιού και φίλου του, Στιβ Καρέλ, ο οποίος και συμμετείχε στο ίδιο διαφημιστικό με τον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι για τα Lay’s, μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τιερί Ανρί και Αλέξια Πουτέγιας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός κωμικός ανέφερε τα εξής: “Μίλησα με τον Στιβ Καρέλ, που έχει γνωρίσει τον Μέσι. Μου είπε ότι όταν ο Μέσι φτάνει στο πλατό, έχεις 30 λεπτά μαζί του, ούτε λεπτό παραπάνω. Όλοι έτρεχαν να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα, γιατί διαφορετικά θα έφευγε. Αυτός είναι ο κανόνας του”.

Ο “pulga” φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλει να σπαταλάει το χρόνο του στα γυρίσματα των διαφημιστικών και έτσι έχει θέσει το συγκεκριμένο κανόνα, για να τελειώνει σε μόλις μισή ώρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
114
104
62
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo