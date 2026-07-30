Ο Λιονέλ Μέσι έχει θέσει έναν απαράβατο κανόνα για τη συμμετοχή του σε διαφημιστικά

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένας από τους πιο διάσημους αθλητές του κόσμου και οι προτάσεις για διαφημιστικά πέφτουν “βροχή”, αλλά ο ίδιος έχει θέσει έναν απαράβατο κανόνα για όσα επιλέγει να συμμετάσχει.

Το “μυστικό” του Λιονέλ Μέσι αποκαλύφθηκε πάντως, από τον ηθοποιό Γουίλι Φέρελ, ο οποίος και μίλησε για τον κανόνα του Αργεντινού σούπερ σταρ, στην εκπομπή του Νταν Πάτρικ στις ΗΠΑ.

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Ο Φέρελ έμαθε για τον όρο στα διαφημιστικά συμβόλαια του Λιονέλ Μέσι μέσω του ηθοποιού και φίλου του, Στιβ Καρέλ, ο οποίος και συμμετείχε στο ίδιο διαφημιστικό με τον αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι για τα Lay’s, μαζί με τους Ντέιβιντ Μπέκαμ, Τιερί Ανρί και Αλέξια Πουτέγιας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός κωμικός ανέφερε τα εξής: “Μίλησα με τον Στιβ Καρέλ, που έχει γνωρίσει τον Μέσι. Μου είπε ότι όταν ο Μέσι φτάνει στο πλατό, έχεις 30 λεπτά μαζί του, ούτε λεπτό παραπάνω. Όλοι έτρεχαν να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα, γιατί διαφορετικά θα έφευγε. Αυτός είναι ο κανόνας του”.

Ο “pulga” φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλει να σπαταλάει το χρόνο του στα γυρίσματα των διαφημιστικών και έτσι έχει θέσει το συγκεκριμένο κανόνα, για να τελειώνει σε μόλις μισή ώρα.