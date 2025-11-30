Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Αρτούρας Γκουντάιτις η πρώτη μεταγραφή της εποχής Μυστακίδη

Ο Λιθουανός ψηλός συμφώνησε με το «Δικέφαλο του Βορρά»
Γκουντάιτις
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γκουντάιτις και απομένει η οριστικοποίηση της μεταγραφής. Απομένουν διαδικαστικά ζητήματα με τη Ρίτας για να ανακοινωθεί ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Ζενίτ.

Ο Γκουντάιτις έχει πολλά παιχνίδια στη Euroleague με κατά μέσο όρο 8.6 πόντους και 4.7 ριμπάουντ και είναι ένα παραδοσιακό σέντερ, που θα δώσει δύναμη στη γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
90
85
79
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo