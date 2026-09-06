Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο νοσοκομείο: «Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο μεγάλος άτυχος για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο παιχνίδι με το Βόλο στη Super League, αλλά έχει τους Πειραιώτες δίπλα του και ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο.

Μία ημέρα μετά το “σκληρό” τραυματισμό του στο Βόλος – Ολυμπιακός, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί χειρουργήθηκε για το κάταγμα κνήμης που υπέστη στο Πανθεσσαλικό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε δίπλα του, για να τον στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της καριέρας του.

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Ο “ισχυρός άνδρας” του Ολυμπιακού τόνισε στον Μαροκινό επιθετικό και σκόρερ του “χρυσού” γκολ στον τελικό του Conference League, ότι άπαντες στην ομάδα είναι στο πλευρό του και θα έχει ότι βοήθεια χρειαστεί.

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη δημοσιεύθηκε μάλιστα στη συνέχεια και στα προσωπικά του social media, ενώ ανάρτηση έκανε και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ευχαριστώντας τον ηγέτη των “ερυθρόλευκων”.

Το μήνυμα του Μαρινάκη στον Ελ Κααμπί

“Αγιούμπ, περαστικά και σιδερένιος! Είσαι δυνατός, είσαι νικητής και είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσεις και αυτή τη δοκιμασία. Η εγχείρηση πήγε πολύ καλά και τώρα προέχει η αποκατάστασή σου, ώστε να επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός.

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Θέλω να ξέρεις ότι όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού είναι δίπλα σου. Θα φροντίσουμε να έχεις ό,τι καλύτερο χρειάζεται σε κάθε στάδιο της αποθεραπείας σου και θα είμαστε κοντά σου για οτιδήποτε χρειαστείς.

Και κάτι ακόμη: θέλουμε να ξέρεις ότι είσαι και θα παραμείνεις μέλος της οικογένειάς μας για όσο εσύ το θέλεις. Για πάντα. Να είσαι δυνατός και αισιόδοξος. Όλα θα πάνε πολύ καλά και σύντομα θα είσαι κοντά μας πιο δυνατός και πάντα νικητής!”

Η ανάρτηση του Ελ Κααμπί

“Γεια, όπως όλοι γνωρίζετε τραυματίστηκα χθες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δόξα το Θεό, εγχειρίστηκα σήμερα το πρωί και ήταν επιτυχημένη επέμβαση από τον γιατρό της ομάδας μας, του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ στον πρόεδρο, στον προπονητή, στους παίκτες και στο τεχνικό επιτελείο για τη στήριξη, που σημαίνει πολλά για εμένα.

Ευχαριστώ το απίστευτο κοινό του Ολυμπιακού για κάθε μήνυμα και κάθε προσευχή που μου έστειλε, μπορούσε να νιώθω την αγάπη σας ακόμα και από απόσταση και είναι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευλογία. Με το θέλημα του Θεού θα είναι πίσω δυνατότερος”.