Ανησυχία για Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο από το ντέρμπι και ξέσπασε σε κλάματα

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League και ο Δημήτρης Γιαννούλης στις καθυστερήσεις του αγώνα αποχώρησε με φορείο μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης στο φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τραυματίστηκε μετά από μία μονομαχία με τον Ουναΐ. Ο Έλληνας μπακ έπεσε στο έδαφος και ζήτησε να αποχωρήσει με φορείο με τους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθούν με ανησυχία.

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Ο διεθνής αμυντικός αποχώρησε με φορείο και με δάκρυα στα μάτια και όλοι στον ΠΑΟΚ φοβούνται ότι μπορεί να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, κυρίως λόγω της αντίδρασής του.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.