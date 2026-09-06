Αθλητικά

Ανησυχία για Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ: Αποχώρησε με φορείο από το ντέρμπι και ξέσπασε σε κλάματα

Ο Έλληνας αριστερός μπακ τραυματίστηκε σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Ουναΐ και αποχώρησε με δάκρυα πάνω στο φορείο
Ο Γιαννούλης
Ο Γιαννούλης αποχωρεί με φορείο από το ΟΑΚΑ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της Super League και ο Δημήτρης Γιαννούλης στις καθυστερήσεις του αγώνα αποχώρησε με φορείο μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης στο φινάλε του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τραυματίστηκε μετά από μία μονομαχία με τον Ουναΐ. Ο Έλληνας μπακ έπεσε στο έδαφος και ζήτησε να αποχωρήσει με φορείο με τους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθούν με ανησυχία.

Ο διεθνής αμυντικός αποχώρησε με φορείο και με δάκρυα στα μάτια και όλοι στον ΠΑΟΚ φοβούνται ότι μπορεί να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό, κυρίως λόγω της αντίδρασής του.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδας κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
179
170
170
153
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo