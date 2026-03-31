ΠΑΟΚ: Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι έτοιμος για τα πλέι οφ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει την επιστροφή των Κωνσταντέλια και Ζαφείρη από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδας
Μειώνονται τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ ενόψει της έναρξης των πλέι οφ και του κυριακάτικου αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να είναι ετοιμοπόλεμος.

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε η σημερινή (Τρίτη 31/1/2026) προπόνηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία.

Αυτό σημαίνει πως ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει στη διάθεσή του τον 31χρονο επιθετικό στην πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 5/4, 19:00). Αντίθετα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (1/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00, με τον Ρουμάνο τεχνικό να περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή των διεθνών.

Και ειδικά τους Χρήστο Ζαφείρη και Γιάννη Κωνσταντέλια που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση, ευρισκόμενοι με την Εθνική Ελλάδας στη Βουδαπέστη για το φιλικό με την Ουγγαρία (31/1, 20:00).

