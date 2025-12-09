ΠΑΟΚ: Ο Γιώργος Γιακουμάκης υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο

Άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης, καθώς υπέστη θλάση στον αριστερό δικέφαλο και θα απουσιάσει για περισσότερο από έναν μήνα από τον ΠΑΟΚ.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πάνω που είχε ανεβάσει ρυθμό και έβρισκε δίχτυα διαρκώς στο παιχνίδι με τον Άρη, όπου σκόραρε δύο φορές, αποχώρησε με ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Μετά από εξετάσεις που επιβλήθηκε έγινε γνωστό ότι έχει υποστεί θλάση και θα επιστρέψει με το νέο έτος.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πιθανότατα θα απουσιάσει από όλα τα παιχνίδια του 2025 και εκτός απροόπτου θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση στις αρχές του 2026. Χάνει δηλαδή τα παιχνίδια κόντρα σε Λουντογκόρετς, Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό.