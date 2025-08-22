Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Χρήστος Ζαφείρης τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη

Ορίστηκε η ημέρα άφιξης του Έλληνα διεθνή μέσου στην Ελλάδα και η υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ αναμένεται να είναι μεγαλειώδης
Ο Χρήστος Ζαφείρης
Ο Χρήστος Ζαφείρης πανηγυρίζει με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ολοκληρώνεται η ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Δευτέρα (25.08.2025) προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του Βορρά»

Ο 22χρονος Έλληνας μέσος αποκτήθηκε από τη Σλάβια Πράγας, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει την πιο ηχηρή μετεγγραφική κίνηση της ιστορίας του. Η συμφωνία για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη προβλέπει την ένταξη του στην ομάδα από την 1η Ιανουαρίου 2026, με το ποσό να αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η ακριβότερη μετεγγραφή στην ιστορία του συλλόγου!

Ο Χρήστος Ζαφείρης διεθνής χαφ θα παίζει μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο με τη Σλάβια Πράγας, η οποία συμμετέχει στη League Phase του Champions League.

