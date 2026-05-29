Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα και κέρδισε το μίτινγκ της Λεμεσού

Ο Εμμανουήλ Καραλής κέρδισε το μίτινγκ της Λεμεσού με άλμα στα 6μ. προσπάθησε να περάσει και τα 6.15μ., όμως μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο άλμα επί κοντώ.

Η προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα των 6 μέτρων ήταν επιβλητική και γι’ αυτό γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του κλασικού αθλητισμού που βρέθηκαν στη Λεμεσό για να παρακολουθήσουν αυτόν και τον Μίλτο Τεντόγλου, που έκανε την κορυφαία επίδοση στη σεζόν για φέτος.

Ο Έλληνας επικοντιστής δεν ξεκίνησε καλά, αφού έριξε τα 5.65μ, όμως συνέχισε εντυπωσιακά και έφτασε μέχρι τα 6 μέτρα χωρίς να ρίξει τον πήχη. Στα 6.15μ. Δεν τα κατάφερε, όμως αυτό δεν σταμάτησε τους φιλάθλους από τον να τον χειροκροτήσουν.

Στο τέλος πήρε το μικρόφωνο και υποσχέθηκε να του χρόνου να κάνει ακόμα καλύτερη επίδοση από τη φετινή. Ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας «έλα κουμπάρε», για να αστειευτεί με την κλασική ατάκα της Κύπρου.

Αυτή ήταν η 20ή φορά στην καριέρα του που πέρασε τα 6 μέτρα και ο 18ος αγώνας στον οποίο κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος.