Αθλητικά

Νέο σοκ στο Roland Garros: Ο Τζόκοβιτς έμεινε εκτός από τον Φονσέκα με μυθική ανατροπή

Ο Βραζιλιάνος έχανε 2-0, όμως γύρισε το ματς και κέρδισε 3-2 για να βγάλει εκτός τον Σέρβο θρύλο του τένις
Ο Τζόκοβιτς
Ο Τζόκοβιτς συγχαίρει τον Φονσέκα/ REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε σοκαριστικό αποκλεισμό από το Roland Garros από τον Ζοάο Φονσέκα, ο οποίος έκανε τρομερή ανατροπή, αφού έχανε 2-0 στα σετ για να καταφέρει να το γυρίσει και να κερδίσει 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5).

Μετά τον απίθανο αποκλεισμό του Σίνερ από τον Σερούντολο, ήρθε και νέα έκπληξη στο Roland Garros. Αυτή τη φορά ο Φονσέκα πέταξε εκτός τον Τζόκοβιτς στα πέντε σετ με ανατροπή και έκλεισε θέση για τους «16» του τουρνουά.

Σε ένα τρομερό ματς σχεδόν πέντε ωρών ο 19χρονος Βραζιλιάνος νούμερο 30 του κόσμου απέκλεισε τον Σέρβο κάτοχο 24 Grand Slam και ακολούθησε το θαύμα του Αυστριακού Μέλτζερ, που πριν 16 χρόνια είχε γυρίσει από το 0-2 και πάλι στο ίδιο τουρνουά κόντρα στον Τζόκοβιτς.

Πλέον, είναι δεδομένο ότι στο Παρίσι θα έχουμε νέο νικητή, αφού κανείς από όσους έχουν μείνει στη διοργάνωση δεν έχει κερδίσει το Roland Garros.

Ο Τζόκοβιτς φάνηκε ότι θα κέρδιζε το ματς, αφού το ήλεγχε και είχε καταφέρει να κάνει το 2-0, όμως έβγαλε μεγάλη κόπωση και αρκετά σωματικά προβλήματα κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Φονσέκα για να κάνει την απίθανη ανατροπή που θα μείνει στην ιστορία.

 

Ο Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια του πέμπτου σετ ήταν εξουθενωμένος και έκανε έναν μικρό εμετό, αποδεικνύοντας τις δύσκολες συνθήκες στο Παρίσι, αλλά και την κούρασή του, μετά από 4 ώρες αγώνα.

Τα σετ: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo