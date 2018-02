ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Πάνοπλοι στην Τούμπα οι «ερυθρόλευκοι»!

Πάνοπλος θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (25/02, 19:30) στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Super League. Η ομάδα του Όσκαρ Γκαρθία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της, με τον Ισπανό τεχνικό να ανακοινώνει την αποστολή για τη Θεσσαλονίκη.

Χουτεσιώτης, Ίβουσιτς, Προτό, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Χατζισαφί, Κούτρης, Ένχελς, Νικολάου, Σισέ, Ρομαό, Ταχτσίδης, Φορτούνης, Οφόε, Μάριν, Ζιλέ, Ανδρούτσος, Πάρντο, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ. / The players selected for the match against PAOK FC.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/pOw56dYzW6

