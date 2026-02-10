ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με θλάση ο Κίριλ Ντεσπόντοφ

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ θα χάσει τη ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αφού οι εξετάσεις του έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Έχοντας αποχωρήσει με μυϊκό τραυματισμό από το Άρης – ΠΑΟΚ, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ξεκίνησε θεραπεία στη Νέα Μεσημβρία, αφού διαγνώστηκε με θλάση από το ιατρικό τιμ της ομάδας του Λουτσέσκου.

Ο Βούλγαρος εξτρέμ θα χάσει έτσι σίγουρα τα δύο επόμενα παιχνίδια της ομάδας του και η εξέλιξη της αποθεραπείας του θα κρίνει την επιστροφή του στις… επάλξεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.