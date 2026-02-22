Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ: Πρόβλημα στα πλευρά ο Παβλένκα

Θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη
Ο Παβλένκα
Όλα στραβά πήγαν για τον ΠΑΟΚ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet.

Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο άφησε δύο βαθμούς (1-1) στην έδρα της ΑΕΛ Novibet, αλλά έχασε με τραυματισμό και τον Γίρι Παλβένκα.

Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου χτύπησε σε σύγκρουση με τον Σανγκάλ, με την αρχική ιατρική εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση στα πλευρά, γεγονός που οδήγησε στην αντικατάστασή του στο ημίχρονο.

Ο Τσέχος θα υποβληθεί σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο τρίτος τραυματισμός του τη φετινή σεζόν έπειτα από χτύπημα.

