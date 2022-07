Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το απόγευμα του Σαββάτου τη Σταντάρ Λιέγης ( 17:00 Novasports Start), στο τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.

Ο φιλικός αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Σταντάρ Λιέγης ρίχνει την αυλαία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας του δικέφαλου στην Ολλανδία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές ενόψει και των αναμετρήσεων με τη Λέφσκι Σόφιας.

Οι τραυματισμοί του Νέλσον Ολιβέιρα και του Ομάρ Ελ Καντουρί, αναγκάζουν τον Ρουμάνο τεχνικό να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει των αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Europa Conference L;eague με τη Λέφσκι Σόφιας.

Μάλιστα στην Ολλανδία έφτασε εκτάκτως και ο επιθετικός Γιώργος Κούτσιας, ο οποίος αν και είχε άδεια εξαιτίας της συμμετοχής του στους Μεσογειακούς Αγώνες, κλήθηκε άμεσα προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να ξεκινήσει τον 18χρονο επιθετικό για να διαπιστώσει την ετοιμότητα του και σε τι βαθμό μπορεί να επωμιστεί την επίθεση του ΠΑΟΚ στους κρίσιμους αγώνες που ακολουθούν.

Giorgos Koutsias is getting ready for his first #PreSeason friendly game pic.twitter.com/Ud5IhjuEMX