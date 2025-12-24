ΠΑΟΚ: Το επικό χριστουγεννιάτικο video με Σκιαδαρέση, Ζαμπούνη και Τάισον – Ζαφείρη σε ρόλους έκπληξη

Ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε το καθιερωμένο και ξεκαρδιστικό Χριστουγεννιάτικο video με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνουν τον… ληστή της βαλίτσας, που έχει το τελευταίο κομμάτι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της ομάδας.

Με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τον Ραζβάν Λουτσέσκου, τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Χρήστο Ζαμπούνη να δίνουν τη δική τους «πινελιά» αλλά και τον… Χρήστο Ζαφείρη σε ρόλο «ληστή», η μικρού μήκους κλέβει τις εντυπώσεις και σε αυτές τις γιορτές.

Όσον αφορά το σενάριο, η βαλίτσα με το συγκεκριμένο στολίδι χάνεται, και η ομάδα του ΠΑΟΚ γυρίζει την Θεσσαλονίκη για να το βρει, μέχρι που ο… κλέφτης εμφανίζεται στο γήπεδο της Τούμπας.

Δια χειρός Χρήστου Ζαφείρη, το τελευταίο κομμάτι τοποθετείται σε ένα άκρως «ασπρόμαυρο» δέντρο, ενόψει και των 100 χρόνων της ομάδας. Τις εντυπώσεις, κερδίζει ο Τάισον, ο οποίος -λόγω και του πανηγυρισμού που κάνει το τελευταίο διάστημα- κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, παριστάνοντας έναν μεγάλης ηλικίας άνδρα, κρατώντας μπαστούνι.

Ο ΠΑΟΚ ευχήθηκε έτσι στον κόσμο του -και όχι μόνο- Καλά Χριστούγεννα με μία ακόμα υπερπαραγωγή.