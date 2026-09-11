Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς τον Ετιεν Καμαρά κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Συμπλήρωσε το όριο καρτών και θα χάσει το ματς του ΟΑΚΑ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Χωρίς τον Ετιέν Καμαρά θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο Γάλλος αμυντικός μέσος έχει παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα στα πρώτα τρία ματς πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» επέλεξαν να εκτίσει την ποινή της μιας αγωνιστικής του κόντρα στους Αρκάδες.

Έτσι, ο αμυντικός μέσος του Παναθηναϊκού δεν θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την εντός έδρας συνάντηση της 18ης Οκτωβρίου (19:30).

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Αθλητικά
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