ΠΑΟΚ: Το σύνθημα των οπαδών στο Πανθεσσαλικό μετά την ήττα από το Βόλο

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από το Βόλο στην 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League, με αποτέλεσμα να χάσει την κορυφή λίγο πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ για τον τίτλο.

Ένα γκολ του Ουρτάδο για το Βόλο στις καθυστερήσεις του αγώνα, έριξε τον ΠΑΟΚ στο… καναβάτσο και “πάγωσε” τους οπαδούς του στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, οι οποίοι και έστειλαν… μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη συνέχεια και τις “μάχες” των πλέι οφ της Super League.

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πήγαν κοντά τους για να τα… ακούσουν, με το σύνθημα: “ΠΑΟΚ παίξε για τον λαό σου που πέθανε στον δρόμο για να είναι στο πλευρό σου”, να δονεί την ατμόσφαιρα.