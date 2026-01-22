ΠΑΟΚ: Το τρόπαιο του Europa League στην Τούμπα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μπέτις

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική του Europa League (22/01/26, 19:45, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) και στην Τούμπα θα βρίσκεται η κούπα της διοργάνωσης.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αποκάλυψαν μέσω των social media, ότι θα φιλοξενηθεί στην Τούμπα το τρόπαιο του Europa League για το σημαντικό παιχνίδι της League Phase ενάντια στη Ρεάλ Μπέτις. Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη λεζάντα «ένας ειδικός καλεσμένος στο αποψινό παιχνίδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Λουτσέσκου στην αναμέτρηση καλείται να εκμεταλλευτεί τις απουσίες των Ανδαλουσιανών και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από την αναμέτρηση.

Να θυμίσουμε ότι, ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη και το γήπεδο της Μπεσίκτας στις 20 Μαΐου.