ΠΑΟΚ: Χάλασε η συμφωνία με τον Γκουντάιτις που παραμένει στη Ρίτας

Ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, όμως η Ρίτας ανακοίνωσε ότι επέκτεινε τη συνεργασία της με τον σέντερ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι Λιθουανοί μάλιστα θα κάνουν αρχηγό τον Γκουντάιτις για τη συνεισφορά του στην ομάδα. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Ζενίτ με μεγάλη εμπειρία στη Euroleague είχε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, όμως το deal χάλασε την τελευταία στιγμή.

Ο Λιθουθανός έχει κατά μέσο όρο 8.6 πόντους και 4.7 ριμπάουντ στη Euroleague και σίγουρα θα βοηθούσε πολύ την ΠΑΟΚ στην πορεία του στο FIBA Europe Cup.