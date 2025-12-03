Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Χάλασε η συμφωνία με τον Γκουντάιτις που παραμένει στη Ρίτας

Αρνητική εξέλιξη στη μεταγραφή του Λιθουανού ψηλού
Γκουντάιτις
Ο Αρτούρας Γκουντάιτις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Αρτούρας Γκουντάιτις, όμως η Ρίτας ανακοίνωσε ότι επέκτεινε τη συνεργασία της με τον σέντερ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι Λιθουανοί μάλιστα θα κάνουν αρχηγό τον Γκουντάιτις για τη συνεισφορά του στην ομάδα. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Ζενίτ με μεγάλη εμπειρία στη Euroleague είχε προφορική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, όμως το deal χάλασε την τελευταία στιγμή.

Ο Λιθουθανός έχει κατά μέσο όρο 8.6 πόντους και 4.7 ριμπάουντ στη Euroleague και σίγουρα θα βοηθούσε πολύ την ΠΑΟΚ στην πορεία του στο FIBA Europe Cup.

