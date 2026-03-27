ΠΑΟΚ: «Χρόνια πολλά στον Ιβάν Σαββίδη, που άλλαξε το ρου της ιστορίας και έφερε τη χαρά στην Τούμπα»

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ έστειλε τις ευχές της στον διοικητικό της ηγέτη για τα 67α γενέθλιά του
Ο Ιβάν Σαββίδης στην Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ιβάν Σαββίδης σήμερα (27/03/26) έκλεισε τα 67 του χρόνια και ο ΠΑΟΚ έκανε ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί στον «άνθρωπο που έφερε τη χαρά στην Τούμπα».

Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδας στην εποχή του Ιβάν Σαββίδη, έχοντας μάλιστα και σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες και μένει μόνο η παρουσία στη League Phase του Champions League για να έχει πετύχει όλους τους στόχους του ο «δικέφαλος».

«Χρόνια Πολλά στον άνθρωπο, που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, που έφερε τη χαρά στην Τούμπα, που με το όραμα και την αποφασιστικότητά του είμαστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε νέες κορυφές!

Αγαπητέ Πρόεδρε, σου ευχόμαστε υγεία και δύναμη, αλλά και να συνεχίσεις να ζεις με το ίδιο πάθος κάθε δευτερόλεπτο για τον ΠΑΟΚ!», έγραψαν οι Θεσσαλονικείς στην ανάρτησή τους για τα γενέθλια του Ιβάν Σαββίδη.

