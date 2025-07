Πάουλα Μπαντόσα: Με νέο παρτενέρ στο μικτό του US Open μετά τον χωρισμό από τον Στέφανο Τσιτσιπά

Η Πάουλα Μπαντόσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν πλέον ζευγάρι στη ζωή και ακύρωσαν την κοινή συμμετοχή τους στο διπλό του US Open, με την Ισπανίδα τενίστρια να επιλέγει τελικά να αγωνιστεί με νέο παρτενέρ.

Το US Open ανακοίνωσε τις συμμετοχές για το μικτό του τουρνουά και η Πάουλα Μπαντόσα βρίσκεται κανονικά στο πρόγραμμα, έχοντας ως παρτενέρ τον φορμαρισμένο Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος είναι αυτή την περίοδο στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης στους άνδρες.

Οι δυο τους θα αγωνιστούν λοιπόν μαζί στο αμερικανικό Γκραν Σλαμ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιλέγει να μείνει εκτός του μικτού, εστιάζοντας στο μονό, μετά και τη νέα αλλαγή προπονητή και την επιστροφή στη συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο.

14 teams are IN!



Eight teams have received direct entry and six teams have received wild cards to the US Open Mixed Doubles Championship. The final two wild cards will be announced at a later date. pic.twitter.com/mkAteJDQVT