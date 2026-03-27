Αθλητικά

Παραδοσιακοί χοροί στο ημίχρονο του αγώνα Μπλέιζερς – Μπακς στο NBA με τραγούδι της Αναστασίας στα ηχεία

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης των «ελαφιών» στο Πόρτλαντ η ατμόσφαιρα έγινε πέρα για πέρα ελληνική
Μπλέιζερς-Μπακς
Παραδοσιακοί χοροί στο παιχνίδι του NBA, Μπλέιζερς-Μπακς

Στο παιχνίδι του NBA ανέμεσα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με τους Μιλγουόκι Μπακς πραγματοποιήθηκε μία συγκινητική και πολύ ελληνική στιγμή με παραδοσιακούς χορούς και… Αναστασία στα ηχεία.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης των Μπακς άρχισε να παίζει το τραγούδι «Για την Ελλάδα» της Αναστασίας και εμφανίστηκα χορευτές με ελληνικές στολές για να χορέψουν παραδοσιακούς χορούς και να συγκινήσουν τους Έλληνες ομογενείς και όχι μόνο.

 

 

Η παρουσία των αδερφών Αντετοκούνμπο στους Μπακς, καθώς και η εθνική εορτή της Ελλάδας έπαιξε καθοριστικό λόγο για να τιμηθεί ο ελληνισμός στο παιχνίδι του NBA, στο οποίο τα «ελάφια» ηττήθηκαν άνετα με τον Γιάννη να μην αγωνίζεται.

Αθλητικά
